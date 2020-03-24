أهم الدول الممونة للجزائر خلال شهر جانفي 2020

الوطني
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أهم الدول الممونة للجزائر خلال شهر جانفي 2020
بقلم فوزية مسعدي

كشفت مديرية الدراسات والإستشراف التابعة للجمارك عن قائمة اهم البلدان التي ساهمت وبشكل كبير في تموين السوق الجزائرية خلال شهر جانفي من السنة الجارية.

وأفادت المديرية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، عن قائمة أهم مموني السوق الجزائرية وتكلفة الواردات منها خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.

وأظهرت القائمة تصنيف البلدان الممونة كالآتي:

الصين 01. 562 مليون دولار    19. 25- بالمئة

ايطاليا 21.  285 مليون دولار    24. 15- بالمئة

فرنسا 35. 276  مليون دولار  14. 23- بالمئة

اسبانيا 41. 200 مليون دولار    78.  26 – بالمئة

المانيا 53. 192  مليون دولار  80.  34 – بالمئة

الولايات المتحدة الامريكية 21. 178  مليون دولار   48. 93+ بالمئة

تركيا 71. 154  مليون دولار   07. 25- بالمئة

الارجنتين 82. 118  مليون دولار  91. 40- بالمئة

البريزيل 10. 104 مليون دولار    55. 11- بالمئة

مصر 68. 62   مليون دولار   84. 25 +بالمئة

هولندا 62. 44  مليون دولار     49. 2+ بالمئة

المملكة العربية السعودية 16. 44 مليون دولار  77. 23-بالمئة

باقي العالم: 113 بلد: 95. 719

المجموع:3.097.40 مليون دولار


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