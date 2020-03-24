أهم الدول الممونة للجزائر خلال شهر جانفي 2020

كشفت مديرية الدراسات والإستشراف التابعة للجمارك عن قائمة اهم البلدان التي ساهمت وبشكل كبير في تموين السوق الجزائرية خلال شهر جانفي من السنة الجارية.

وأفادت المديرية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، عن قائمة أهم مموني السوق الجزائرية وتكلفة الواردات منها خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.

وأظهرت القائمة تصنيف البلدان الممونة كالآتي:

الصين 01. 562 مليون دولار 19. 25- بالمئة