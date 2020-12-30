أهم الشخصيات الفنية والسياسية التي فقدناها في سنة 2020

فقدت الجزائر في سنة 2020 عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية منهم من مات بوباء كورونا.

وسجلت الجزائر هذه سنة وفاة المئات من الشخصيات الكبيرة والمرموقة بالإضافة إلى إصابة عدد كبير منهم بالفيروس إلى غاية اليوم.

عرفت الجزائر وفاة عدد من شخصيات وطنية والثقافية وكذا علمية ونذكر منهم:

وفاة الممثل نورالدين زيدوني بكورنا يوم 30 مارس 2020

وفاة أستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي لسمعي البصري نور الدين زيدوني يوم الاثنين 30 مارس 2020.

وفاة النائب البرلماني ومالك مجمع سيم عبد القادر زغيمي يوم الاربعاء 1 أفريل 2020.

وفاة عميد الاغنية القبائلية حميد شريات والمعروف بإدير يوم 4 ماي 2020

وفاة الممثل القدير عبد الحميد حباطي يوم 6 ماي 2020

وفاة البروفيسور بوخاتم مصطفى، أستاذ بمدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة في تيبازة يوم الاثنين 6 أفريل2020.

وفاة البروفيسور محمد بلحمرة، مدير مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة ببسكرة يوم الاثنين 6 جويلية.

وفاة الوزير السابق موسى بن حمادي يوم السبت 18 جويلية 2020.

وفاة مغني الشعبي عبد الرحمان ياموني بكورونا يوم 19 جويلية 2020

وفاة الممثل المسرحي محمد لكروت يوم 8 أوت 2020 .

وفاة الممثلة القديرة أيقونة الفن الجزائري نورية قصدرلي يوم 9 أوت 2020

وفاة الممثل القدير بشير بن محمد والمعروف بعمي البشير يوم 10 اوت 2020

وفاة الفنان حمدي بناني صاحب الكمنجة البيضاء يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 .

وفاة السفير السابق عبد القادر حجار يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

وفاة المجاهد الرائد لخضر بورقعة قائد السابق للولاية التاريخية الرابعة يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 .

وفاة البروفيسور بوزرافة إبراهيم، أستاذ بكلية التكنولوجيا بسطيف يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 .

وفاة البروفيسور طارق بوكثير، الأستاذ بكلية التكنولوجيا بجامعة الباز يوم الأحد 19 نوفمبر 2020 .

وفاة عضو اللجنة الوزارية للفتوى الأستاذ عيسى ميقاري يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 .

وفاة الممثل الكوميدي محمد بوحموم المعروف فنيا تحت إسم “تشاراك” يوم السبت 28 نوفمبر2020.

وفاة الممثلة أنيسة قاديري يوم 3 ديسمبر 2020.

وفاة مصطفى بكة عضو اللجنة المركزية في حزب طلائع الحريات يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 .