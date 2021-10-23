أهم النصائح لترميم تصدعات الطلاق الروحي

إن الطلاق العاطفي على الرغم من عوامله العديدة، إلا أنه بالإمكان معالجته إذا ما توفرت النية الصادقة لدى الزوجين، فدوما هناك أمل مادام الله قد تكرم علينا بالعقل، ومن أهم النصائح ما يلي:

أولاً: اعتراف الزوجين بوجود فيروس خطير قد اخترق جسم الحياة الزوجية وعمل على إتلاف الضروريات الصحية لحياة طبيعية، ومن ثمة تكاتفهما وبذل كل ما في وسعهما من جهود من أجل القضاء عليه .

ثانياً: اعتماد الزوجين الصراحة والوضوح، بلغة الحوار والتفاهم، والابتعاد عن الاتهام والتجريح .

ثالثا: تقدير كل من الزوجين للآخر، بالكلمات الإيجابية فيها الكثير من اللطف والرقة، وأيضا الامتنان والشكر ولو على أبسط الأشياء، والإقلاع عن إشعار الآخر بأنه مجرد تأدية واجب، .

رابعا: على الزوجين السعي لكسر الروتين وتجديد الحياة الزوجية بأفكار في المتناول.

خامسا: تقبُّل الطرف الآخر، وعدم تسليط على العيوب، ولنتذكر جميعا أننا لسنا معصومين.