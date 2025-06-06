قناة النهار أهم النصائح للأكل الصحي خلال عيد الأضحى المبارك بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2025 - 13:02 عيد أضحى شارك غرِّد أرسل 7 0 أهم النصائح للأكل الصحي خلال عيد الأضحى المبارك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hCkYg اقرأ أيضا الرئيس التنفيذي لستلانتيس :"موديل جديد في مصنع وهران سينتج قريبا" قناة النهار 21 ماي صريح جدا / المجاملة عند الجزائريين .. بين اللباقة و النفاق قناة النهار 29 ماي قسنطينة / إختفاء غامض للتلميذة بوغاشيش مروة بحي الزيادية قناة النهار 24 ماي وزير التربية : " سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا" قناة النهار 01 جوان