 أهم النصائح للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا

يعد امتحان شهادة البكالوريا محطة مفصلية لدى التلاميذ، باعتباره أول خطوة نحو بناء مستقبل أكاديمي ومهني، وهو ما يتطلب توفير كل الدعم النفسي والمرافقة اللازمين للمترشحين خلال هذه المرحلة التي غالبا ما توصف بالمصيرية.

وحسب أخصائيون نفسانيون، تؤدي الأسرة دورًا أساسيًا في نجاح الطالب، من خلال توفير جو هادئ ومريح داخل المنزل. وعدم الضغط على التلميذ باللجوء إلى المقارنات السلبية التي قد تؤثر على نفسيته وثقته بنفسه. مع الحرص على تقديم رسائل تشجيعية وايجابية للأبناء.

كما يجب على المترشحين، التعامل مع الضغط النفسي بشكل إيجابي باعتباره دافعًا نحو الاجتهاد والنجاح. وتفادي القلق والهلع و تجنب التفكير في الفشل أو النتائج السلبية. مع ضرورة الحفاظ على نوم كافٍ. وتناول غذاء صحي ومتوازن، والابتعاد عن مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية غير الضرورية.

أهم النصائح للمترشحين خلال يوم اجراء الامتحان

وبخصوص يوم إجراء الامتحان، أكد المختصون على أهمية التوجه إلى مركز الامتحان قبل وقت كاف من انطلاق الامتحان. لتفادي التأخرات مع التحلي بالثقة والتفاؤل، و الحفاظ على الهدوء والتركيز.

من جهة أخرى يتوجب على الأولياء كذلك التحلي بالهدوء وطمأنة أبنائهم وتشجيعهم بعبارات الثقة والدعم بدل التخويف والضغط عليهم مما قد يؤدي إلى الارتباك وفقدان التركيز خلال الامتحان.

أما داخل قاعة الامتحان، يجب على المترشحين قراءة الأسئلة بعناية وتخصيص وقت كافٍ لفهمها. لأن لفهم الجيد للسؤال يمثل نصف الإجابة. ولربح الوقت يتعين على المترشح البدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة والمضمونة. قبل الانتقال إلى الأسئلة الأكثر صعوبة، مع ضرورة احترام الوقت.

وقبل تسليم أوراق الامتحان، من الضروري مراجعة ورقة الإجابة والتأكد من المعلومات الشخصية. والبيانات الإدارية وكافة الإجابات، تفاديًا لأي أخطاء قد تنتج عن التوتر أو الاستعجال.

ومن أكثر الأخطاء شيوعا وسط المترشحين لشهادة البكالوريا والتي يجب تفادي الوقوع فيها. وهي الانسياق وراء التوقعات والإشاعات المتعلقة بمواضيع الامتحانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكآخر نصيحة يجب الحذر من الغش ومحاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا، وعدم المغامرة. خاصة وأن الجهات الوصية شددت العقوبات الخاصة بالغش أو محاولة الغش.لأنها تمس بمصداقية الامتحانات الرسمية من جهة، وتهدم القيم والمبادئ الجزائرية من جهة أخرى. حيث تصل العقوبة إلى 10 سنوات في حالة الغش.

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