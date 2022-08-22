أهم النصائح والحيل للتصوير لمستخدمي الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية على رأس قائمة الأجهزة المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي اليوم.

ويلتقط الأشخاص في جميع أنحاء العالم عددًا لا يُصدق من الصور؛ حيث التقط الأشخاص حول العالم ما يقارب 1.2 تريليون صورة في عام 2021، وفقًا لإحصائيات موقع فوتوتوريل photutorial.

ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.72 تريليون في عام 2022 وأكثر من تريليونين في عام 2025. ومن المثير للاهتمام، أن 92.5٪ من الصور تم التقاطها بهواتف ذكية.

وفي نهاية المطاف، فإن الهواتف الذكية تبرز أفضل المصورين فيما بيننا.

كما تسمح لنا بتطوير قدراتنا بسرعة، حيث إن كاميرات هذه الهواتف اليوم غنية بالميزات لدرجة أن كلما نحتاج إليه فقط هو توجيه الكاميرا على الهدف والضغط على الزر.

ونستعرض بعض النصائح والحيل لصقل مهاراتنا في التصوير الفوتوغرافي:

1. التعرف على ميزات الكاميرا الخاصة بهاتفك الذكي

تتمثل الخطوة الأولى في التعرف على إمكانيات الكاميرا الخاصة بهاتفك الذكي، هل يمكن ضبط الإعدادات يدويًا؟

إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك استكشاف هذه الإعدادات أيضاً.

الانتباه إلى الميزات مثل التركيز والتعرض الضوئي.

النقر على الصور باستخدام إعدادات مختلفة وفحص الفرق.

العديد من الهواتف اليوم قادرة على تصوير فيديو بدقة8K ، بينما أصبح 4K أو UHD أكثر انتشارا. تعني الدقة الأعلى عددًا أكبر من وحدات البكسل في الفيديو الخاص بك، وبالتالي المزيد من التفاصيل والحدة.

كما يجب عليك استخدام بطاقات ذاكرة مايكرو أس دي(Micro SD) فائقة السرعة، مثل بطاقة ذاكرة سانديك اكستريم مايكرو أس دي.

علاوة على ذلك، فإن أفضل طريقة للتعرف على ميزات الكاميرا الخاصة بهاتفك هي التقاط الكثير من الصور. فكلما زاد عدد الصور التي تلتقطها باستخدام إعدادات مختلفة.

كلما تسنى لك معرفة كيفية الاستخدام الأفضل لكاميرا الهاتف التي تعمل بشكل أحسن في الأضواء والمواقف المختلفة.فلا تحصر نفسك في إعداد واحد فقط، بل استكشفها جميعًا.

2. استكشاف الأضواء الطبيعية

حاول التقاط الصور في الأماكن الخارجية باستخدام الإضاءة الطبيعية.

وهنا ستجد أن الصور التي تم التقاطها في الأماكن الخارجية مختلفة تماما وأكثر وضوحًا من تلك التي تم التقاطها في الداخل.

كما أن النقطة المهمة التي يجب ملاحظتها هي أن الإضاءة لا تحدد فقط درجة السطوع والتعريض في الصور، ولكنها تحدد أيضًا جودة الصورة.فإذا أمكن أيضًا، تأكد من أن الأهداف مضاءة جيدًا من الأمام وليست مظللة بضوء قوي من الخلف.

3. مساحة تخزين كافية

– بالتأكيد لا تريد أن تجد نفسك في موقف حيث تضيء شاشة هاتفك الذكي أثناء قيامك بالتقاط بعض أفضل الصور لتظهر لك رسالة “سعة تخزين غير كافية”.

لذلك،لا ينبغي علينا أن نُجبر على حذف الصور من هواتفنا لالتقاط صور جديدة.

صورنا هي ذكرياتنا، ويجب أن نكون قادرين على الاحتفاظ بها. ولهذا، تتوفر العديد من حلول التخزين اليوم، مثل بطاقة ذاكرة SanDiskExtreme® microSDTM التي توفر سعة تصل إلى 1 تيرابايت،

وهي مثالية لتسجيل المغامرات الخارجية أو رحلات عطلة نهاية الأسبوع أو الأحداث الرياضية بدون حذف أيا من الصور الأخرى.

تشمل الخيارات الأخرى أيضا الناقل التتابعي المشترك SanDisk Ultra® Dual Drive USB Type-CTM الذي يسهل إفراغ مساحات من على هاتفك الذكي، ونقل المحتوى إلى الأجهزة المتوافقة الأخرى، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة.

إلى جانب ذلك، يعد محرك الأقراص الصلب المحمول القوي SanDisk®Extreme أيضًا خيارًا جيدًا آخر يمكنك توصيله مباشرة بهاتفك والاحتفاظ بذكرياتك من خلال هذه الحلول العملية.

4. التقاط صورة ثابتة

يمكن لأقل حركة أن تفسد لقطة الصورة، لذلك من المهم للغاية تثبيت هاتفك الذكي.

يمكنك دعمه بجسم ثابت، على سبيل المثال عن طريق إمالته على حائط، أو صخرة، أو غصن وما إلى ذلك.

كما يمكنك أيضًا شراء حامل ثلاثي القوائم صغير وغير مكلف مصمم خصيصًا للهواتف الذكية. كما يعد تثبيت التصويرأكثر أهمية في حالة الإضاءة المنخفضة، لأن أوقات التعرض تكون أطول.

5. محاولة استخدم تطبيقات تحرير الصور

تنتشر تطبيقات تحرير الصور بشكل كبير اليوم، والعديد منها أصبح متاحاً بشكل مجاني-على الأقل تتوفر الوظائف الأساسية لهذه التطبيقات بشكل مجاني.

ولا تقتصر إستخدامك على إعدادات التحرير الأساسية التي تقدمها الهواتف الذكية فقط. استخدم تطبيقات تحرير الصورلإضافة المزيد من العناصر مثل العمق والنغمة وحالة صورك.

وتقدم العديد من التطبيقات أيضًا خيار معالجة الصور من خلال “اللمسة الواحدة”والذي يضيف تغييرًا مذهلًا بشكل كامل دون بذل أي جهد منك.

وفي النهاية نود التوضيح أنه لضمان نجاح التجربة هو الاستمرار. إستمر في إلتقاط الصور، فالتجربة تساعدك لتصبح مصورًا أفضل.

وكذلك كن دائمًا مزوداً بحلول التخزين المناسبة لك حتى تتمكن من الاحتفاظ بالذكريات دون القلق بشأن محوها.