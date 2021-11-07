أهم تصريحات الرئيس تبون خلال مأدبة عشاء على شرف نظيره الإيطالي

أقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الأحد، مأدبة عشاء بقصر الشعب، للرئيس الإيطالي “سيرجيو متاريلا” والوفد المرافق له.

وعلى هامش مأدبة العشاء أدلى الرئيس تبون العديد من التصريحات والتي جاءت فيمايلي:

1ـ التوافق في وجهات النظر، الذي ساد محادثاتنا، يعكس قناعتنا الراسخة بضرورة مواصلة جهودنا المشتركة، لبلوغ أهداف سامية.

2 ما يجمع بين الجزائر وإيطاليا، يضع على كاهلنا مسؤولية مشتركة، لنشر السلام ونبذ العنف، وإرساء الاحترام المتبادل، بين الشعوب وثقافات المنطقة.

3 ما يجمع بين الجزائر وإيطاليا، يدفعنا لتكثيف الجهود، من أجل تنسيق مواقفنا حول القضايا الإقليمية، ذات التأثير المباشر على أمننا الوطني، والمنطقة برمتها.

4 الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، تشهد توترا واحتقانا، في ظل استفزازات متراكمة، ومحاولات متكررة لزعزعة الاستقرار الإقليمي نتيجة التنافس المستمر في خدمة أجندات متصارعة، ومصالح ضيقة مخالفة للقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

5 زيارة فخامة الرئيس الإيطالي “سيرجيو متاريلا” للجزائر، فاتحة عهد جديد لإضفاء ديناميكية جديدة، للحوار والتعاون الإستراتيجي.

6 ونحن نحيي الذكرى الـ 67 لثورتنا التحريرية، نستذكر أصدقاءها من الإيطاليين، الذين آمنوا بعدالة القضية الجزائرية، وساندوها ورفعوا صداها دوليا.

7 نقف وقفة إجلال لنحيّي روح “أنريكو ماتيي”، المدير الأسبق للمؤسسة الوطنية الإيطالية للمحروقات، الذي قلّدناه مؤخرا، وسام أصدقاء الثورة، بعد الوفاة.