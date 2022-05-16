أهم تصريحات الرئيس تبون ونظيره التركي

نشط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الإثنين ندوة صحفية مشتركة.

وفي تصريح له خلال هذه الندوة أمام الصحفيين الحاضرين، قال الرئيس تبون: “ونحن على اعتاب الذكرى ال 60 لإسترجاع سيادتنا الوطنية والذكرى ال 60 لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية تركيا الشقيقة أجدد شكري وامتناني لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.”

وأضاف رئيس الجمهورية:”أعرب عن ارتيالحنا العميق لما حققناه معا من خطوات هامة أضيفت إلى الرصيد المتميز لعلاقاتنا التاريخية وعززت مسار الشراكة الإستراتيجية التي تنحرص عتل وضع أسسها على الصعيد السياسي والإقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات”.

وأشار الرئيس أن المحادثات التي جمعته بنظيره التركي اليوم كانت ثرية وعميقة دعمت تلك المكاسب التي أفضت إليها المحادتاث قبل سنتين في الجزائر.

وتابع رئيس الجمهورية، إنه من بين الإلتزامات التي تعهد بها الرئيس التركي قبل سنتين في الجزائر هو بلوغ 5 مليارات دولار كحجم للإستثمارات التركية في الجزائر وهو ماحققه فعلا.

وكشف الرئيس في هذا السياق بأن حجم هذه الإستثمارات سيتم رفعها لتصل إلى 10 ملايير دولار.

وقال رئيس الجمهورية، أن الجزائر وتركيا تسيران نحو توقيع اتفاقيات إستراتيجية في العديد من المجالات وتشمل حتى الصناعات العسكرية.

كما سمحت المحادثات-يضيف الرئيس- باستعراض القضايا ذات الإهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول مايحدث من تجاوزات ضد الشعب الفلسطيني وضرورة تحرك المجتمع المدني لوقف هذه الإعتداءات وإنهاء هذه المأساة.

وأكد رئيس الجمهورية، أن هناك توافق بينه وبين نظيره التركي حول ضرورة مرافقة الليبيين من أجل تقرير مصيرهم في انتخابات نزيهة وشفافة.

كما تم التطرق إلى الأوضاع في دول الساحل وما تتطلبه من مساع وجهود لتجفيف منابع النشاط الإرهابي الخطير واستتباب الأمن والإستقرار في المنطقة. يضيف الرئيس.

ومن جهته، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في القارة الإفريقية ودول الساحل.

وأضاف الرئيس التركي: “نحن مصممون على تعزيز تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية. كما نعمل على فتح قنصلية عامة للجمهورية التركية بولاية ةهران

وأشار إلى أن زيارة الرئيس تبون ذات مستوى استراتيجي رفيع، ودليل على حسن النوايا لتطوير العلاقات الجزائرية التركية.

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