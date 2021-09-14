أهم تصريحات وزير الخارجية السعودي بعد لقاءه مع الرئيس تبون

حظي وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، بإستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعبر الوزير السعودي عن بالغ ساعدته بزيارته للجزائر، شاكرا حسن الإستقبال وكرم الضيافة.

وفي تصريح له عقب لقاء مع الرئيس تبون، قال الوزير السعودي: “تشرفت بلقاء الرئيس تبون ونقلت لفخامته تحيات مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب مجلس الوزراء لقيادة وشعب الجزائر .”

قبل أن يضيف ذات المتحدث قائلا: “تشرفت أيضا بنقل برسالة شفوية للرئيس تبون من من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.”

كما استعرض الأمير السعودي مع رئيس الجمهورية التميز والتطور الحاصل في العلاقات الثنائية بين المملكة والجزائر على مختلف المستويات، والتي عبرت عنها بوضوح زيارة صاحب السمو الملك ولي العهد إلى الجزائر سنة 2018ـ وكذلك تلبية الرئيس تبون لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك لزيارة المملكة في 28 فيفيري 2020.

كما أعرب الوزير للرئيس تبون حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استمرار التنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، والتي من أبرزها تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الموافق فيما يخص منظمة الأوبك ودعم وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين والذي تطور بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ليصل عام 2020 إلى مازيد عن نصف مليار دولار.