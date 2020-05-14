أهم فضائح الكولسة التي تنخر جسد الكرة الجزائرية !

أطلت علينا مواقع التواصل الإجتماعي أمس الأربعاء بفضيحة جديدة من فضائح الكولسة التي تنخر جسد الكرة الجزائرية، والتي كان بطلها رئيس وفاق سطيف “فهد حلفاية” الذي جمعه إتصال هاتفي بأحد المناجرة بالعاصمة من أجل ترتيب بعض المباريات، وبالرغم من نفي كل التهم من طرف رئيس وفاق سطيف في إتصال بـ”النهار أون لاين”، إلا أن وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الجزائري لكرة القدم تعهدا بفتح تحقيق من أجل محاربة الفساد.

ولم تكن المكالمة الهاتفية لرئيس وفاق سطيف الوحيدة من مظاهر الكولسة في الكرة الجزائرية خلال العشرية الأخيرة، حيث تعتبر نتيجة التسيير الفاسد لرؤساء الأندية الذين يبحثون عن تشويه الكرة الجزائرية وملء الجيوب بالمال الفاسد على حساب الفريق الذي يذهب ضحية التلاعبات دون أن ننسى المناصر البسيط الذي يكون أكبر الضحايا من كل هذه التلاعبات.

بداية الفضائح المتعلقة بالكولسة كان بطلها رئيس فريق إتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، الذي إعترف بترتيب المباريات مع فريقه إتحاد الشاوية.

فيما فاجأ رئيس إتحاد عنابة السابق عبد الباسط زعيم الجميع، بإعترافه أنه إشترى مباريات بمبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل مساعدة فريقه على تحقيق الصعود على أحد البلاتوهات التلفزيونية الخاصة.

كما وجه الحكم السابق “منير بيطام”، إتهامات خطيرة لرئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج سنة 2014ـ خلال لقاء الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الثانية التي جمعت أهلي برج بوعريريج ووداد تلمسان بملعب البرج المصادف لتاريخ 19 سبتمبر 2014، حيث أقدم في حدود الدقيقة 26 على خلع قميصه الذي كان يرتدي تحته قميصا آخر يحمل كتابات تحمل اتهامات في منتهى الخطورة في حق قرباج وحموم، مفادها أن “قرباج وحموم قصة لعبة موجهة”.

وكانت مصالح الأمن قد ألقت القبض على الرئيس السابق لفريق دفاع تاجنانت طاهر قرعيش بباتنة بتهمة الرشوة ومحاولة ترتيب مباراة فريقه أمام شباب باتنة سنة 2017.

كما شهد الموسم الماضي فضيحة من العيار الثقيل، بعد تسريب مكالمة هاتفية بين مناجير فريق شباب قسنطينة طارق عرامة ورئيس شبيبة القبائل شريف ملال، وهي المكالمة التي جمعت الرجلين قبل مواجهة شباب قسنطينة الحاسمة ضد الضيف إتحاد العاصمة في الجولة الأخيرة من البطولة.

وتوضح المكالمة التي دامت قرابة الـ3 دقائق والنصف طلب عرامة من ملال تحفيز لاعبيه من أجل الفوز ضد سوسطارة.

وبالمقابل طالب ملال من عرامة ببذل مجهودات كبيرة وعدم السماح للفريق العاصمي بالفوز من أجل أن تُحقق الشبيبة اللقب.