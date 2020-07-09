أهم قرارات الرئيس تبون خلال جلسة عمل المخصصة لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

خلص الاجتماع برئاسة الرئيس تبون والمخصص لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كورونا في عدد من الولايات بعدة قرارات هامة.

ووفق بيان جلسة العمل أسدى الرئيس تبون قرارات وتعليمات هامة وذلك بعد الإستماع إلى عروض الولاة الخمسة، ومناقشتها، تقرّر:

تكفّل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء.

الترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19، لتخفيف الضغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات.

إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في مساعدة تأطير المواطنين وكشف الحقائق.

منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى.

تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسيجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية.

منع حركة المرور من وإلى الولايات الـ 29 وبينها لمدة أسبوع ابتداء من غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة.

منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غد الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ 29 المتضررة.

تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم.

تسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وحضر الجلسة إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية.

كما حضر الإجتماع وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية في كلّ من الجزائر ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.

بالإضافة إلى ولاة الجمهورية في كل من الجزائر، وهران، بسكرة، سطيف وورقلة.