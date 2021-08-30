أهم قرار الحكومة بخصوص الحجر لمدة 15 يوما

أمر الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان اليوم بعدة إجراءات وتدابير عملا بتعليمات رئيس الجمهورية. وكذا عقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا . وكذا والسلطة الصحية.

وحسب بيان الوزارة الاولى قرر الوزير الاول عدة إجراراءات هامة وهي:

بخصوص تدابير الحجر الجزئي الـمنزلي:

قرر الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان اليوم تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما عبر 40 ولاية بداية من اليوم . القرار يكون ساري المفعول بداية من اليوم الإثنين.

وسطبق وسيتم تطبيق الحجر بداية من الساعة العاشرة ليلا 22:00 إلى غاية السادسة06:00 من صباح اليوم الـموالي.

حسب بيان مصالح الوزارة الاولى فيما يخص حركة الاشخاص وتنقلاتهم تقرر رفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والقطارات خلال العطلة الأسبوعية. وذلك عبر الولايات الممعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

والولايات المعنية بالحجر هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل. كما مس ولاية سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس. بالإضافة إلى الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

هذا وإستثنى القرار الولايات الـ 18 الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون. بالإضافة إلى برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا الإجراء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا . وكذا والسلطة الصحية.

بخصوص حركة الأشخاص وتنقلاتهم:

رفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية و ما بين الولايات أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

بخصوص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

رفع إجراء تحديد أنشطة الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة على البيع الـمحمول فقط، و ذالك في حدود 50% من القدرات و التقيد بالبروتوكولات الصحية.

يمدد على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا من حيث انتقال العدوى. ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:

أسواق بيع السيارات الـمستعملة.

القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات.

دور الشباب.

الـمراكز الثقافية.

يمدد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية ومن تطبيق العقوبات التي ينص عليها التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

بخصوص التجمعات والحشود العمومية:

يمدد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

يمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.

وتكلّف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمتخذة من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا الإجراء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا . وكذا والسلطة الصحية. وأخيرًا،

وتدعوالحكومة باستمرارية الخطر الكبير الذي يمثله انتشار الفيروس الـمرتبط بسلالة “دلتا”، وتدعو المواطنين، بهذا الشأن، إلى مواصلة التقيد بشكل صارم.