أهم ماجاء في اجتماع الوزير الأول بولاة الجمهورية

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الولاة خلص بالعديد من القرارات الهامة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا الإجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وبحضور وزراء الداخلية، التربية الوطنية، الصحة، الفلاحة، والموارد الـمائية، خُصص لتقييم الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر نفسه، أن الاجتماع تطرق أيضا لتعزيز قدرات الاستيعاب بالمستشفيات.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أن الاجتماع درس الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية وقيّم احتياجاتها من وسائل الوقاية والحماية والتطهير.

وبحث المجتمعون الترتيبات الخاصة والعملياتية التي يتعين على الولاة تنفيذها لتأمين تزويد السكان بمياه الشرب لتعويض نقص الأمطار.

ومن جهته، أمر الوزير الأول الولاة بتكثيف درجة اليقظة في مواجهة تصاعد وباء كورونا وتحسين التكفل بالمرضى، كما أمرهم أيضا بتعبئة فرق رقابة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي في كل مؤسسة تعليمية.

كما كلف الوزير الأول، الولاة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين تزويد الـمواطنين بمياه الشرب في الـمدن ومناطق الظل.

وقد تم تكليف الولاة أيضا بالتعجيل بدراسة الطلبات المقدّمة لحفر الآبار، ولاسيما بالنسبة للفلاحة.