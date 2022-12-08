قناة النهار أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة بقلم قناة النهار نشر في 08 ديسمبر 2022 - 11:03 اقتصاد شارك غرِّد أرسل 51 0 أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Fubma اقرأ أيضا "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر حمى وتعب شديد.. هل هي أعراض الزكام أم كورونا ؟ قناة النهار 02 ديسمبر حسين أشيو: فوز الأرجنتين كان متوقع و ذكاء ميسي صنع الفارق قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا : الجزائريون يستبشورن خيرا بدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات قناة النهار 18 نوفمبر صريح جدا: هذا هو الفريق الذي يشجعه الجزائريون في كأس العالم .. قناة النهار 22 نوفمبر طالع هابط: النوي يفضح مسؤولي بلدية مهدية بتيارت بعد تنظيفهم للطريق الرئيسي بسبب زيارة مسؤول قناة النهار 04 ديسمبر "سامية طبوش: شافوني نحب الحيوانات تنمرو عليا وقالو مهبولة وكنت نداوي عند طبيب نفسي قناة النهار 17 نوفمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر بسبب تكيس المبايض.. نساء يلجأن إلى حميات غذائية خاصة للإنجاب قناة النهار 06 ديسمبر