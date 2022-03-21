أهم ما جاء في اليوم الأول من زيارة الفريق شنڨريحة إلى قطر

شارك الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى دولة قطر في إفتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم ديكس 2022.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد طاف الفريق بالمعرض وتوقف مطولا بالجناح القطري حيث إطلع على الإنتاج العسكري القطري في مختلف منظومات الدفاع والآليات.

الفريق شنڨريحة يلتقي بالفريق أول مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع

والتقى الفريق السعيد شنڤريحة بعدها بالفريق أول حمد بن علي العطية مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، حيث أبلغه بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ومن جهته، أشاد الفريق أول حمد بن علي العطية بسياسة الدفاع الجزائرية وخبرتها الواسعة، منوها بتاريخ الجزائر الحافل ومشوارها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

لقاء ثانٍ للفريق شنڤريحة بنظيره القطري

كما كان للفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ثان مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، حيث ارتكزت المحادثات على التكوين في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية.

هذا وقد كان في استقبال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله يوم أمس الأحد 20 مارس 2022، إلى مطار الدوحة الدولي، كل من اللواء ركن جاسم المهندي رئيس هيئة التدريب والعميد ركن أحمد المنصوري مدير مديرية المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية والسفير الجزائري لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى الجزائر والملحق العسكري القطري في الجزائر.

للإشارة، ديم ديكس 2022 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واحد من أهم التظاهرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه 200 شركة متخصصة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض آخر المنتجات والمنظومات العسكرية.

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شرع الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى قطر، ابتداء من 20 مارس. كما تأتي الزيارة لحضور فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022). المقرر تنظيمها بالدوحة من 21 إلى 23 مارس 2022.

في حين، تندرج زيارة شنقريحة، ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لدولة قطر. التي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما جاءت الزيارة بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

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