أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء

خصص إجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتناول مشروع قانون تسویة المیزانیة لسنة ،2022 وعروضا تخص قطاعات التعليم العالي، الأشغال العمومية، التجارة وترقية الصادرات وقطاع الري.

وخلال الإجتماع أسدى رئيس الجمهورية عدد من التعليمات والاوامر الهامة. كما أبدى غضبه على تسجيل تراجع في عزيمة عمل بعض المسؤولين.

كما امر رئيس الجمهورية باستفاقة الجميع وتحديد المسؤوليات. مشددا على أن خدمة المواطن ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف.

وجاء النص الكامل لإجتماع مجلس الوزراء كمايلي:

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا منها التدابير الخاصة بمنحة الطلبة والأساتذة الباحثين في المدارس العليا للقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله، تدابير ضبط ومتابعة عمليات الاستيراد، التحضيرات الجارية لإطلاق إنجاز عمل سينمائي كبير حول الأمير عبد القادر.

وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل الوزير الأول للأسبوعين الأخيرين، ثم الاستماع لمداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مختلف العروض، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

بخصوص عرض مشترك للسادة وزراء التجارة والصناعة والفلاحة يتعلق باليقظة حول الندرة:

سجل الرئيس تراخيا في عزيمة العمل لدى البعض آمرا باستفاقة الجميع، وتحديد المسؤوليات، وفاءً للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي.

أمر الحكومة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.

أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات.

بخصوص عرض يتعلق بتدابير ضبط ومتابعة عمليات الاستيراد:

أمر السيد الرئيس بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق.

ـ أوضح السيد الرئيس أن الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد، وتلجأ إليه فقط في حالات الضرورة، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور وحمايةً لاحتياطاتها المالية بما يقوي اقتصادها ويحافظ على استقرارها.

بخصوص التدابير الخاصة بمنحة الطلبة والأساتذة الباحثين في المدارس العليا للقطب العلمي والتكنولوجي، لمدينة سيدي عبد الله:

وافق مجلس الوزراء على التدابير الخاصة بمنحة الطلبة والأساتذة الباحثين في المدارس العليا للقطب العلمي والتكنولوجي، لمدينة سيدي عبد الله.

أوضح رئيس الجمهورية أن هذا مكسب للجزائر ولأمنها القومي الذي يعتبر الهدف السامي من وراء إنشاء القطب العلمي والتكنولوجي.

أكد الرئيس أن هذه التدابير لفائدة طلبة القطب العلمي والتكنولوجي، تمثل تشجيعا لأدمغة الغد موجها وزير التعليم العالي بضمان مرافقة دائمة.

الإشراك الفعلي لوزارة الدفاع الوطني في هذه الرؤية الاستراتيجية للحفاظ والدفاع عن مقومات البلاد.

بخصوص عرض يتعلق بالتحضيرات لإنجاز عمل سينمائي كبير حول الأمير عبد القادر:

أمر الرئيس بإطلاق مناقصة دولية في الإنتاج والإخراج بهدف منح هذا العمل البُعد العالمي لما للأمير عبد القادر من رمزية سامية بالنظر لمساره الذي أفناه في بناء الجزائر المعاصرة وإشعاعه الدولي، وما بذله في سبيل حماية الأقليات عبر العالم.

ـ وجّه السيد الرئيس بفتح المجال أمام كل الكفاءات السينمائية الجزائرية والعالمية مع مراعاة المضمون المتفق عليه في دفتر الشروط.

هذا وتم في الأخير إرجاء بعض العروض التي جاءت في جدول الأعمال بغرض إثرائها.