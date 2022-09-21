أهم مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص أساسا لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2023 والعديد من الملفات المتعلقة بمجالات التجارة، الصناعات الحرفية، المقاولاتية ، التعليم العالي والتكوين المهني.

وفي هذا الإطار، قدم وزير المالية المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2023 تحسبا لعرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

كما قدم الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف.

ويهدف هذا النص تشجيع أصحاب الممتلكات الثقافية الـمنقولة التي تعتبر تراثا للأمة والـمملوكة من طرف أشخاص معنويين أو طبيعيين، على التنازل عنها مقابل الاعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة، إلى مؤسسات على غرار الـمتاحف والـمكتبات العمومية ومصالح الـمخطوطات والأرشيف الـمؤهلة لحفظها وترميمها ودراستها وعرضها على الجمهور الواسع.

إلى جانب ذلك، درس اجتماع الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري، وكذا بتحديد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، يهدف بالخصوص إلى مراجعة عدد هذه الغرف عبر 58 ولاية وتوسيع مهامها.

الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة

كما قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة. وبهدف تطوير المقاولتية، يضمن هذا النص للعمال استمرار علاقات العمل وإعادة إدراجهم بعد انتهاء هذه الفترة مع السماح لهم بالانتقال من صفة عامل يتقاضى راتب شهري إلى مقاول حر مُذر للثروة ومناصب الشغل.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عروض حول الدخول الجامعي لسنة 2022-2023 والتحضيرات المتعلقة بدخول التكوين المهني المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين عبر مختلف المؤسسات الجامعية بلغ 1.496.167 طالب من بينهم 7.200 طالب أجنبي.

وتعزز القطاع بفتح مؤسسات جديدة من بينها المدرسة العليا للأساتذة للصم والبكم التي تمنح تكوينا في طور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي في تخصص الإعاقة السمعية من خريجي المدارس العليا للأساتذة وإطلاق مدرستين وطنيتين للفلاحة الصحراوية بكل من أدرار والوادي.

وفيما يتعلق بالتكوين والتعليم المهنيين، بلغ عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة بعنوان الدخول المقبل 340.412 في 401 تخصص في شهادة التكوين المهني و137 تخصص تكوين تأهيلي قصير المدى. كما ستعرف هذه السنة توزيع نظام التكوين الجديد لفائدة المستفيدين من منح البطالة ، من خلال توفير عروض تكوين تأهيلية قصيرة المدى.