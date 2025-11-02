أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

تناول الاجتماع مشروع قانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني. بالإضافة إلى عروض منها ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية والتدابير الجديدة التي تضمّنها مشروع قانون المرور.

وعقب عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

ـ حول عرض التدابير الجديدة التي تضمّنها مشروع قانون المرور:

ـ أشاد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.

ـ يستمد قانون المرور الجديد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراءً، من إجمالي 193 مادة.

موجّهًا الحكومة بمراعاة ما يلي:

ـ أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ـ ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.

ـ إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون.

ـ تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.

ـ حول عرض ربط المشاريع الفلاحية الكُبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية:

بعد عرض قدّمه وزير الطاقة والطاقات المتجددة تضمّن إنجازات كبيرة منها ربط 100432 مستثمرة بالكهرباء، وتزويد المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية مع شركاء الجزائر بالكهرباء والغاز، كمشروع “بلدنا” القطري وسيفيتال الجزائري ومشروع “بي أف” الإيطالي، وفق الآجال المتفق عليها تذليلا للصعوبات، ليسدي الرئيس التوجيهات التالية:

ـ أمر الرئيس بمتابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات.

ـ أمر الرئيس بتوجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير سواء نحو أوروبا أو إفريقيا.

حول مشروع التوجيه الفلاحي:

ـ أمر الرئيس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية بما فيها عباد الشمس.

ـ التحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي لتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية يشارك فيها المتخصصون.

ـ كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة والمناقشة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وكذا على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق المقرّ بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية متعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية الفكرية في الجزائر.