أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، وعرض حول المزارع النموذجية.

وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين ومداخلات السادة الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

بخصوص التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة:

ـ بعد عرض التقرير المرحلي الأول من قبل السيدة المحافظة السامية للرقمنة، أمر السيّد رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

بخصوص عرض حول المزارع النموذجية:

ـ أمر رئيس الجمهورية ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها، وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.

ـ أمر الرئيس بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات.

بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام:

ـ وافق مجلس الوزراء على النظام التعويضي للإمام.

توجيهات عامة:

ـ كّلف رئيس الجمهورية، السيد وزير الطاقة بنقل شكره وتشجيعاته إلى إطارات وعمال شركة سونلغاز على مجهوداتهم، التي انعكست إيجابيا على قطاع الفلاحة والإنتاج الوطني ككل.

ليختتم مجلس الوزراء جلسة أعماله بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.