أوابك: الجزائر من بين الدول ذات “الموثوقية العالية” في توفير إمدادات الغاز لزبائنها

أفاد التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن الجزائر تأتي على قائمة الدول ذات “الموثوقية العالية”. وهذا في توفير إمدادات الغاز لزبائنها.

كما تطرقت المنظمة في التقرير، حول “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بـ2022″، إلى مختلف امدادات الغاز الجزائرية نحو الدول. التي التزمت معها في إطار الاتفاقيات المبرمة. أين أوضحت أن “الصادرات الجزائرية تبقى ضمن نطاق الربع سنوي المعتاد الذي يتراوح بين 2.5 مليون طن و3 مليون طن”.

في حين، توجهت كافة الشحنات من الجزائر إلى الأسواق الأوروبية في وقت تريد فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها. مشيرا إلى استمرار استغلال خط “ميد غاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة. والذي رفعت طاقته مؤخرا من 8 إلى 10.5 مليار متر مكعب/السنة، يضيف التقرير.

كما أشار التقرير ذاته، لإبرام شركة سوناطراك اتفاقية جديدة مع شركة “إيني” الإيطالية لزيادة صادرات الغاز عبر أنبوب “أنريكو ماتيي”. الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وتصل طاقته التصميمية لـ33 مليار متر مكعب في السنة.

في حين، يشير التقرير لـ”استمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات كورونا. التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة”.

وبالنسبة لتطور الطلب خلال الثلاثي الأول 2022، فتميز باستمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مدعوما بنمو الطلب الأوروبي عليه. وبلغ إجمالي الواردات 103.7 مليون طن مقارنة بنحو 97.2 مليون طن خلال الثلاثي الاول من السنة الماضية. بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 6.9 بالمائة على أساس سنوي.

كما وصفها التقرير بـ”الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية” لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدها الثلاثي الاخير من 2021. لكن بدأت الأسعار تشهد تراجعا خلال شهر يناير 2022، مدعومة بظروف الشتاء المعتدل في أوروبا وآسيا. التي ساهمت في تخفيض الطلب على الغاز الطبيعي.

يشير التقرير إلى عودة ارتفاع الأسعار مع انطلاق الأزمة الأوكرانية أواخر شهر فبراير 2022.