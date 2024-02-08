أوابك: الدول العربية حاضرة في المشهد العالمي للغاز

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”،المهندس جمال عيسى اللوغاني، بدولة الكويت. أن الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي. الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الثالث والعشرين لخبراء الغاز في الدول الأعضاء ل”أوابك”. ندوة انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز خلال الفترة 6-7 فيفري 2024 بمقر الأمانة العامة للمنظمة. وعبر تقنية التواصل المرئي.

وأكد الأمين العام على أن المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة. وذلك بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود. وإمكانات المنطقة الكبيرة من الغاز”. وهو الأمر الذي كان له أثرا إيجابيا على صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال. التي سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013، بتصدير5ر114 مليون طن. وخلال السنة الماضية 2023 استحوذت الدول العربية على حصة سوقية قدرها 5ر27 بالمائة. لتؤكد بذلك على “ريادتها كمورد رئيسي معتمد في مختلف الأسواق العالمية.

كما أشار اللوغاني، إلى أنه من المتوقع أن تساهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال مستقبلا. وذلك بعد الانتهاء من حزمة مشاريع الإسالة الجاري تنفيذها حاليا. والتي ستساهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 50 بالمائة لتصل إلى 203 مليون طن في السنة بحلول عام 2027.

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام -حسب البيان- الى أن “تجارة الغاز الطبيعي المسال تشكل نحو 43 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتتجاوز حصة تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو خلال عام 2023 ليسجل 405 مليون طن.