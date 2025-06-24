أوابك تؤكد التزامها بالتعاون العربي المشترك لمواكبة التحولات في قطاع الطاقة

‏كشف الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوابك” oapec جمال عيسى اللوغاني عن خطوات متقدمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ومعهد البترول الجزائري.

حيث تم تتويج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية، ما اعتبره إنجازا غير مسبوق على مستوى العالم العربي.

وأكد اللوغاني في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعاليات الأيام العلمية التقنية التي أقيمت بوهران أن التعاون بين أوابك والمعهد الجزائري قد أثمر عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الرائدة خلال السنوات الماضية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجا يُحتذى به في دعم وتطوير الكفاءات العربية في قطاع الطاقة.

وأوضح الأمين العام أن منظمة أوابك ماضية في التزامها بدعم مبادرات الدول الأعضاء بهدف تعزيز حضورها في الأسواق العالمية والمساهمة في الانتقال العادل نحو اقتصاد طاقة نظيف.

كما ثمّن اللوغاني الدور البارز للجزائر في مسار تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها مؤكدا أنها لطالما كانت شريكا فاعلا في جميع مراحل تطور المنظمة منذ إنشائها فيما أشاد بفعاليات الأيام العلمية التقنية واصفا إياها بأنها حدث محوري يضم نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف الدول العربية والدول الصديقة.