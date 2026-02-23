“أوابك” تُشيد بجهود الجزائر في تطوير الهيدروجين الأخضر

أشادت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، في تقرير لها صدر اليوم الإثنين، بالجهود المبذولة من طرف الجزائر في تطوير الهيدروجين الأخضر والذي يتوقع أن يعزز دورها كشريك طاقوي لأوروبا.

كما أشادت المنظمة، في تقريرها المعنون “مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ” بالتطورات اللافتة على مستوى الدول العربية ومن بينها الجزائر في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر الذي اعتبرته المنظمة من الحلول الاستراتيجية لدعم الانتقال إلى مسار منخفض الكربون.

وثمن التقرير، الجهود التي تبذلها الجزائر حيث يجري بها العمل على إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط بأرزيو. فضلا عن وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والمؤسسي لأنشطة الهيدروجين. بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

ولفت التقرير إلى مواصلة تعزيز دور للجزائر كشريك استراتيجي لأوروبا في الهيدروجين الأخضر. حيث تمتلك كافة المقومات اللازمة لتصبح موردا رائدا للطاقة النظيفة. بما في ذلك الموارد الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية.