أواسط المنتخب الوطني للملاكمة يحرزون المركز الثاني للبطولة العربية

ظفر أواسط المنتخب الوطني للملاكمة، بالمركز الثاني، في البطولة العربية، التي اختتمت فعالياتها أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونجحت العناصر الوطنية، التي شاركت في هذه البطولة، في حصد اثنى عشرة ميدالية، حسب (و.أ.ج)، منها ميداليتين ذهبيتين، 4 فضية، و6 برونزية.

وكان الذهب من نصيب كل من الملاكم أمير بولمرقة في وزن (86 كلغ)، وعبد الرحيم مقطع، في زون أكثر من (92 كلغ).

وحقق كل من ابراهيم اكروف، رحماني فضل الرحمان، رابح اكرم الياس، ومحمد اسامة عربية، الميدالية الفضية.

واكتفى بالميدالية البرونزية كل من محمد عباس، واسلام دهلال، يحي بوشاقور، عبد الرحيم كشرود، عبدو مصطفى، وحمام اسامة.

وبهذا الرصيد من الميدالية افتكت العناصر الوطنية المركز الثاني للبطولة العربية، فيما عادت الصدارة للمنتخب المصري، الذي أحرز 7 ذهبيات من أصل 11 ميدالية.