أوامر بإحصاء المناصب الشاغرة بقطاع التربية وتجهيز أرقام المؤطرين

وجه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليميات لمديري التربية على التركيز خلال هذه الفترة على التحضير الجيد للدخول المدرسي القادم. من خلال لقيام بكل الاحصائيات الخاصة بعدد المناصب الشاغرة. وكذا قيمة الاعتمادات المالية التي ستوجه للبلديات للاعتناء بالمؤسسات الابتدائية.

وقال الوزير أن الندوات الوطنية التي ستدوم من 12 إلى 24 مارس 2022، بالحضور المتوالي لكل رؤساء مصالح المستخدمين. رؤساء مصالح التنظيم التربوي ومصالح البرمجة والمتابعة. بهدف التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل بكل ولاية، وهذا تحت إشراف إطارات من الإدارة المركزية.

كما قدّم جملة من التوجيهات والتعليمات الهامة والصارمة المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي المقبل في كافة جوانبه. وذلك بالعمل قدر الإمكان على توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية التي من شأنها ضمان إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل.

وزير التربية يؤكد على ضرورة التحضير الجيد للدخول المدرسي القادم

وفي تصريح للأسرة الإعلامية، أكد الوزير أن هذه الندوات ستدوم من 12 إلى 24 مارس 2022. وسيتم التطرق فيها إلى كل ما يتعلّق بالهياكل. التجهيزات، التنظيمات التربوية وكذلك التأطير، بغرض التحضير الجيد والدقيق للدخول المدرسي المقبل. الذي يعتبر محطّة لتكريس ووضع حيز التنفيذ لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص ملفات هامة واستراتيجية. مُدرجة في مخطط عمل الحكومة، ستسعى وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذها بفعالية وبمقاربة ناجحة في حدود الآجال المحددة لها.

وأشار الوزير، أن هذه الندوات التي ستدوم من 12 إلى 24 مارس 2022، بالحضور المتوالي لكل رؤساء مصالح المستخدمين. رؤساء مصالح التنظيم التربوي ومصالح البرمجة والمتابعة. بهدف التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل بكل ولاية، وهذا تحت إشراف إطارات من الإدارة المركزية.

كما قدّم جملة من التوجيهات والتعليمات الهامة والصارمة المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي المقبل في كافة جوانبه. وذلك بالعمل قدر الإمكان على توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية التي من شأنها ضمان إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل.

وفي تصريح للأسرة الإعلامية، أكد الوزير أن هذه الندوات ستدوم من 12 إلى 24 مارس 2022. وسيتم التطرق فيها إلى كل ما يتعلّق بالهياكل، التجهيزات، التنظيمات التربوية. وكذلك التأطير، بغرض التحضير الجيد والدقيق للدخول المدرسي المقبل، الذي يعتبر محطّة لتكريس. ووضع حيز التنفيذ لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص ملفات هامة واستراتيجية. مُدرجة في مخطط عمل الحكومة، ستسعى وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذها بفعالية وبمقاربة ناجحة. في حدود الآجال المحددة لها.

ضبط الاعتمادات المالية الموجهة للبلدية للتكفل بالمؤسسات الابتدائية

وقصد التحضير الجيد للدخول المدرسي القادم تم إخطار رؤساء المجالس بضرورة تجهيز احصائيات بتعداد المؤطرين في المؤسسات التربوية الابتدائية التي تقع على عاتق البلدية على غرار الاساتذة والمؤطرين اضافة الى تعداد التلاميذ المنتظرين السنة الدراسية المقبلة اضافة.

وياتي هذا الاجراء تحسبا لضبط الاعتمادات المالية الموجهة للبلديات فيما يخص التكفل بالمدارس الابتدائية. تزامنا مع تطبيق المرسوم التنفيذي 16-226 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية. والذي بموجبه أوكلت مهمة تسيير المدارس وصيانتها وتأهيلها والتكفل بالمطاعم للمجالس البلدية المتنخبة. إذ اصبحت وزارة التربية تتكفل بالتسيير البيداغوجي فقط .وذلك في انتظار شروع مديري التربية في تعيين مديري المدارس في مجالس التنسيق والتشاور التي أقرها المرسوم التنفيذي السابق الذكر.

التحضير للدخول المدرسي المقبل

وياتي هذا في الوقت الذي خصت فيه وزارة التربية الوطنية مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني. بتعليمات صارمة تخص الجانب الإداري والتسيير البيداغوجي و تسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل. مركزة على ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للتأكد من الإنطلاق الفعلي للدخول المدرسي في تاريخه المحدد. وتوفر التأطير اللازم والسهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ.

من جهة اخرى, دعت الوزارة إلى تظافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية وتوزيع منحة 5000 دينار في اجالها المحددة. وتسخير جل الوسائل للحد من التسرب المدرسي, خاصة في الطور المتوسط, والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبخصوص إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ذكّر السيد الوزير. بالدواعي التي أدّت إلى اتخاذ هذا القرار الذي جاء بعد دراسة معمّقة، على أن يكون الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم المتوسط باحتساب المعدل السنوي للفصول الثلاثة. مشدّدا على أن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. سيكون انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة 2022-2023، وليس في هذه السنة.