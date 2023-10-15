أوامر بإشراك المؤسسات الشبانية الناشئة في إعادة تأهيل وتوسيع مشروع السد الأخضر

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر بإشراك المؤسسات الناشئة، وفتح المجال أمام توظيف شباب ولايات نطاق السد الأخضر في عمليات التشجير.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون تعليمات بالسعي إلى تنويع الثروة الغابية وغرس أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس على ضرورة إقحام الخبرة العلمية وكفاءات البحث العلمي في إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر، باعتباره تجربة ناجحة للجزائر، في حماية الأراضي الفلاحية من ظاهرة التصحر وزحف الرمال نحو الشمال.

كما أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإشراك الطاقات الشبانية في مختلف المجالات الفلاحية، لِمَا لها من أفكار مبدعة في تطوير الزراعة، خاصة مع توفر الإمكانات الطبيعية وكل المؤهلات التي تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.