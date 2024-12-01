أوامر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات بميناء الجزائر

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا بحضور إطارات الإدارة المركزية، وعدد من مسيري المجمعات والمؤسسات القطاعية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى مختلف الملفات والمشاريع القطاعية الخاصة بالنقل بمختلف أنماطه.

كما أسدى الوزير جملة من التعليمات الواجب تنفيذها، من بينها تكثيف الخرجات الميدانية لمعاينة وتيرة إنجاز مشاريع القطاع. يالاضافة إلى

تحسين الأداء والخدمات المقدمة.

وأسدى سعيود تعليمات بالدراسة الآنية للمراسلات وإنشغالات المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين، وكذا تكثيف الخرجات التفتيشية الفجائية على مستوى مختلف مؤسسات النقل للإطلاع على الأوضاع والحقائق عن كثب.

كما أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات على مستوى ميناء الجزائر، مع إعطائه نظرة جمالية، في أقرب الآجال.