أوامر باتخاذ كل التدابير لحل صعوبات المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك

أسدى وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، تعليمات لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة. لحل كل الصعوبات التي تواجهها المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية.

كما أكد وزير الفلاحة، على ضرورة ضبط تسويقها مع وضع كل الآليات لضمان وفرتها. وبضرورة التنسيق التام بين قطاع التجارة والفلاحة من خلال لجان مختلطة”.

للإشارة ، ترأس هنى، اجتماعا خصص لدراسة التدابير العملية لضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة، تم تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية. وكذا مناقشة ودراسة عدة مسائل المتعلقة بضبطها، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين، وبحضور إطارات القطاع وإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة لوزارة الفلاحة.