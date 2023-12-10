أوامر باحترام آجال إنجاز مشروع خط السكة الحديدية “بشارـ تندوف ـ غارا جبيلات”

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرة أخرى، على احترام آجال إنجاز مشروع الخط المنجمي للسكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غارا جبيلات.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس باحترام آجال إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، بالنسبة للجزائر.

كما شدد الرئيس أيضا على ضرورة احترام نوعية القدرات للتقدم بوتيرة تتماشى والمقاييس الدولية في هذا المجال، والمتمثلة في إنجاز أكثر من 2 كلم يوميا.