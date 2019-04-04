أوامر باسترجاع «الجيروفار» ورخص حمل السلاح ومصادرة مسدسات رجال الأعمال

أصدرت وزارة الداخلية أوامر للمديرية العامة للأمن الوطني، أوامر بالشروع في استرجاع وسحب المنبهات الضوئية ورخص حمل الأسلحة الفردية الممنوحة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.

وحسب مصادر «النهار أونلاين»، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بدورها بتعميم تلك الأوامر عبر كافة مصالح أمن الولايات والدوائر المعنية.

وتضمنت التعليمات الصادرة من جهات عليا، أن يتم سحب المنبهات الضوئية ورخص حمل الأسلحة الممنوحة .

لعدد معتبر من رجال الأعمال والمسؤولين المشتبه بتورطهم في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج.

كما تم توجيه تعليمات أخرى بمصادرة الأسلحة الفردية التي يحوزها رجال الأعمال الذين فتحت بشأنهم تحقيقات بشبهة الفساد وتهريب أموال للخارج.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر «النهار» إن رجل الأعمال ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ربوح حداد، شقيق رجل الأعمال علي حداد .

والرئيس المستقيل من منتدى أرباب المؤسسات، قد تلقى أمس استدعاء من طرف مصالح الأمن الوطني.

ورغم أن المصادر التي أوردت الخبر لم تعط تفاصيل أوفى، إلا أنها رجحت أن يكون الهدف من الاستدعاء هو استعادة المنبه الضوئي.

ورخصة حمل السلاح الفردي ومصادرة المسدس الذي يحوزه ربوح حداد في إطار قانوني، تنفيذا للتعليمات الواردة.