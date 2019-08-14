أوامر باستعمال الطاقة الشمسية فقط في المدارس والجامعات الجديدة

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي الحكومة باستعمال الطاقات المتجددة، بشكل حصري، في المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية الجديدة بولايات الجنوب.

وشدد الوزير الأول، على ضرورة أن يتم تجهيز المؤسسات الجديدة التي سيتم إنجازها بولايات الجنوب مستقبلا، بوسائل توليد الطاقات المتجددة.

كما صادقت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة بدوي على مشروع مرسوم لإنشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وأمربدوي بالمناسبة بعدم حل المؤسسات التي تعنى بالطاقات المتجددة والقائمة، بعد إنشاء المحافظة الجديدة، مشددا على ضرورة الحفاظ عليها ودعمها.