أوامر باستكمالها قبل بداية حملة الحصاد.. شركة “باتيميتال” تلتزم بتسليم 16 صومعة نهاية جوان

ترأس سيفي غريب، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني رفقة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد في مقر وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ملف استكمال أشغال 16 صومعة معدنية التي أوكلت انجازها لشركة باتيميتال (Batimetal) المتخصصة في تصنيع الهياكل المعدنية والنحاسية.

وتم التذكير خلال هذا الإجتماع، الذي حضره مسؤولي المؤسسات والشركات المعنية بإنجاز هذه المنشآت، باستراتيجية الحكومة فيما يخص إنتاج الحبوب، والتي تتضمن برنامج خاص بتعزيز قدرات التخزين عبر القطر الوطني، والذي يتضمن انجاز 350 مركزا جواريا للتخزين، 30 صومعة استراتيجية، إضافة إلى استكمال 16 صومعة.

وحسب بيان الوزارة، فقد شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال هذه المشاريع قبل بداية حملة الحصاد والدرس المقبلة.

ومن جهتها، التزمت مؤسسة “باتيميتال”، في هذا الصدد، بتسليم المنشآت ال 16 نهاية شهر جوان 2025.

وفي هذا الإطار، تم تنصيب لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تجسيد هذه المشاريع في الآجال المحددة.

من جهة أخرى، اتفق الجانبان على التنسيق بين القطاعين لإقامة مشاريع مشتركة تخص عملية جمع الجلود وإنتاج الأسمدة الموجهة للقطاع الفلاحي.