أوامر بالإسراع في إمضاء إتفاق انتاج اللقاح بين شركة سانوفي ومجمع صيدال

إستقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون نائب رئيس مخابر سانوفي “مارك أنطوان لوسيني” والمدير العام لشركة سانوفي بالجزائر “إدواردو آرسي بيلادا”، ومدير الشؤون العامة والإقتصادية بمخابر سانوفي أمين عيساوي للحديث عن آخر مستجدات مخابر سانوفي فيما يخص مشاريع إنتاج الأدوية المحلية.

وحسب بيان وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، فقد استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى العروض المقدمة من طرف شركة سانوفي التي تسعى لإعادة توسيع وتنويع نطاق المواد الصيدلانية المنتجة وتوسيع شراكتها مع مجمع صيدال للشروع في إنتاج اللقاح حيث أمر الوزير بضرورة الإسراع في إمضاء الإتفاق قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري والشروع مباشرة في الإنتاج.

وعن مشروع إنتاج الأنسولين، أكد المدير العام لشركة سانوفي أنه تم الشروع في تصنيع الجيل الأول والجيل الثاني الجديد من الأنسولين. وهنا شدد الوزير على ضرورة إحترام الآجال المحددة والمتفق عليها والعمل على تطوير أكثر للمنتجات المخصصة لمرضى السكري.

وفيما يخص توسيع المشاريع أكد الوزير أن مخابر سانوفي مخابر ذات جودة تعمل في الجزائر منذ 40 سنة تقريبا حيث سنقوم بإعطاء جميع التسهيلات لإنتاج أكبر قدر من الأدوية بالشراكة مع مخابر سانوفي للقضاء على بعض الانقطاعات حيث أشاد الوزير بالاستقرار الذي عرفه إنتاج الأنسولين مؤخرا والذي غطى السوق المحلي وقضى على التذبذبات التي كانت من قبل .

في الأخير أكد الوزير على ضرورة النهوض بالصناعة المحلية للأدوية بالشراكة مع مخابر الدواء لتحقيق السيادة في توطين الدواء وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي.