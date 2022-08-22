أوامر بالإنتهاء من ضبط خسائر الحرائق بكل أنواعها للشروع في عمليات التعويض

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيا مع الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي.

وقد تناول الاجتماع تسيير عدد من الملفات ذات الصلة باهتمامات المواطن، كما تم التطرق للتحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل.

وفي هذا السياق، أمر وزير الداخلية بالعمل على توفير كل الشروط التنظيمية واللوجيستية وتكثيف العمل الجواري والخرجات الميدانية للإطلاع على انشغالات المواطنين والتكفل بها.

ومن جهة أخرى، أمر بلجود، بالانتهاء من ضبط خسائر الحرائق بكل أنواعها للشروع في عمليات التعويض.

وفي الأخير، أسدى الوزير تعليمات بالإبقاء على مستوى عال من التأهب واليقظة ومواصلة حملات تنظيف محيط الوديان والتكفل بالنقاط السوداء لمواجهة فيضانات محتملة.