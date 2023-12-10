أوامر بتسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة.. وإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الصناعة بدراسة كل الظروف التقنية والمالية التي تسمح بانطلاق مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ، بولاية البيّض.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد رئيس الجمهورية على تسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة إلى مواطني الولاية.

ومن جهة أخرى، وجّه الرئيس وزير الطاقة والمناجم، بإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود في أقرب الآجال.

كما أمر بمضاعفة المجهودات وتنويع القدرات في إنتاج المواد البترولية المشتقة، لتصديرها إلى الخارج، كقيمة إضافية كبرى.