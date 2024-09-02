أوامر بتسريع تنصيب المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال

قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، بزيارة تفقدية للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال. في إطار التحضيرات الجارية للدخول الدراسي 2024-2025.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بمجموعة من أساتذة المدرسة. حيث اطلع على الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلبة في الموسم الدراسي الجديد.

وحسب بيان الوزارة، فقد شدد زيتوني بالمناسبة على ضرورة تسريع تنصيب المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة. مؤكدا على الدور المحوري الذي يلعبه هذان المجلسان في ضمان جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية. بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات الاقتصادية الراهنة.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين المدرسة وقطاع الأعمال. لضمان تكوين جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال زيارته للمدرسة، اطلع الوزير على مختلف المرافق التعليمية والبنية التحتية المتوفرة. حيث شدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية متكاملة. تلبي احتياجات الطلبة وتساهم في تحقيق التفوق الأكاديمي.

كما أعرب عن إعجابه بالمستوى العالي للتجهيزات التقنية والموارد المتاحة للطلبة. مما يعكس التزام المدرسة بتقديم تعليم متطور ومواكب للتحديات الحديثة.

وفي ختام زيارته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال على تقديم تعليم متميز. يسهم في تطوير قطاع الأعمال في الجزائر. مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل دعمها للمدرسة لضمان تحقيق أهدافها التربوية والعلمية.