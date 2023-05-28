أوامر بتسليط اقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الامنية والأساتذة 

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية.

وعلاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر الرئيس تبون بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.

بالإضافة الى تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.