أوامر بتسليم طريق بابا أحسن والدويرة في غضون شهرين

أمر والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بإستيلام مشروع الطريق الرابط بين الطريق الجنوبي الثاني بابا أحسن والدويرة في غضون شهرين، من أجل التخفيف من الضغط المروري بالمنطقة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، قام الوالي، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد للطريق الرابط بين الطريق الجنوبي الثاني بابا أحسن والدويرة.

ومن شأن هذا المشروع الهام أن يفك الخناق على منطقة بابا أحسن والدويرة خاصة حي “عدل” 3254 مسكن. وهذا بخلق مدخل ثاني مرورا بملعب الدويرة.

كما أمر الوالي، إيجاد أرضية لاحتواء محطة للحافلات. والتسريع في تهيئة المحيط الخارجي بالملعب في أقرب الآجال من خلال الإنارة، والتزيين بالمساحات الخضراء، الطرقات.

وإنتقل الوالي والوفد المرافق له بعدها إلى معاينة مشروع إنجاز المحطة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس.

أين تلقى شروحات وعرضا للمشروع من طرف المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع.

وخلال نفس المحطة تفقد السيد الوالي مشروع الطريق الرابط بين بلدية بئر خادم وبلدية سحاولة الذي يهدف إلى خلق ربط بين الطريق الوطني “63” و الطريق الوطني رقم “1”. والذي من شأنه أن يخفف الازدحام على الطريق الوطني رقم “1”، مع تهيئة مداخل المحطة.

وأسدى الوالي خلال زيارته للمشروع تعليمات صارمة بضرورة رفع العراقيل في أقرب الآجال.

وعدم فتح الطريق الإجتنابي نحو الدار البيضاء لغاية استكمال الأشغال المتعلقة به على غرار جدار السند، والتلبيس والإنارة والربط بمختلف الشبكات.