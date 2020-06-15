أوامر بتسليم موقع عدل بعين المالحة قبل الدخول الاجتماعي المقبل

قام المدير العام المساعد بوكالة عدل، بزيارة ميدانية الى مشروع 1500 مسكن عدل بعين المالحة والذي تشرف على إنجازه شركة المقاولون العرب.

واطلع المسؤول على مدى تقدم الأشغال، خاصة ما يتعلق منها بشبكات الربط بالغاز و الكهرباء ومعالجة مشكلة تركيب المصاعد واشغال التهيئة الخارجية.

وأعطى المدير العام المساعد، تعليمات لشركة الانجاز تمثلت في ضرورة التسريع في وتيرة أشغال التهيئة الخارجية.

والعمل بنظام المناوبة بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، بالإضافة الى رفع بعض التحفظات في أشغال التهيئة الخارجية .

والزام شركة الإنجاز بإنهاء الأشغال وتسليم الموقع قبل الدخول الاجتماعي المقبل .

من جهته رافق ممثلي مكتتبي هذا الحي المدير العام المساعد خلال زيارته لهذا الموقع واطلعهم على كل التفاصيل والإجراءات.