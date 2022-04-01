أوامر بتسوية مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين وبسرعة

أسدى وزير التربية تعليمات لتسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للأساتذة المستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفون والمتعاقدون، وكذا مخلّفات السنوات السابقة المتراكمة منذ 2015.

وأعلن، أول أمس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تنصيب لجنة مركزية للتكفل بمطالب نقابات التربية.

كما أعلن الوزير عن تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، إلى جانب استحداث لجنة متنقلة للوقوف عند كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لضمان جودة أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان.

وفي كلمة ألقاها أمام نقابات التربية بمناسبة عرض مشروع القانون الأساسي، قال الوزير إن هذا اللقاء يأتي “وفاءً للالتزام” الذي قطعه في 25 أكتوبر الماضي، والمتضمن “تجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي ينظّم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية”.

وأوضح بلعابد أن دائرته الوزارية “بذلت قصارى جهدها للتكفل بالمطالب المرفوعة من قبل مختلف النقابات المعتمدة في القطاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة، مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية”.

وجدّد الوزير استعداد قطاعه “للإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين وتدوين كل الاقتراحات في هذا المجال”، مشددا على أن الوزارة “لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في ظل الحوار ومن دون إقصاء”.

وأضاف أنه “تم التكفل بخرّيجي المدارس العليا للأساتذة والترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها”.

وفي الأخير، جدّد بلعابد عزمه على “معالجة الانشغالات المطروحة وفق الأطر القانونية، وهذا بمراعاة الموارد المادية والمالية المتوفرة.

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أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. أنه سيتم الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية بقطاع التربية مساء اليوم الخميس 31 مارس عبر مديريات التربية.

وحسب بلاغ للديوان، فإن جميع المشاركين في الإمتحانات المهنية للإلتحاق برتب الأساتذة المكونين. والأساتذة الرئيسيين للمراحل التعليمية الثلاث وبعض الرتب الآيلة للزوال بعنوان سنة 2021. والتي نظمت يوم 26 فيفري 2022. سيتم الإعلان عن نتائج هذه الإمتحانات المهنية اليوم الخميس 31 مارس ابتداء من الساعة الثالثة.

كما أشار الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أن إشهار القوائم سيكون في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.

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