أوامر بتفعيل كل المشاريع الاستثمارية ميدانيا بتيميمون وأدرار

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة اليوم الأحد لقاء وطنيا مع المستثمرين المستفيدين من أراضي فلاحية في إطار ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS.

وجرى ذلك بحضور إطارات من القطاع و ممثلين عن قطاعات المالية، و الري، و الطاقة والمناجم.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص اللقاء، الذي جمع مستثمرين من ولايتي تيميمون وأدرار، لتقييم مدى تجسيد المشاريع الاستثمارية التي استفاد أصحابها من الأوعية العقارية الممنوحة في إطار حق الامتياز عبر المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية منذ 2021، و كذا تحديد الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية (الحبوب، النباتات الزيتية والسكرية، الذرى، البذور، و البقوليات، الحليب و اللحوم الحمراء) لآفاق 2025 -2027 .

وسيتم خلال اليومين القادمين (الاثنين و الثلاثاء) تخصيص لقاء آخر للمستثمرين بولايات ورقلة، إليزي، تقرت، جانت، غرداية، الأغواط، و المنيعة.

واستهل الوزير أشغال اللقاء بالتذكير بأهداف المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية المنبثق من قرارات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى توسيع مساحات الانتاج عن طريق الاستصلاح بالجنوب من أجل تلبية الطلب الوطني من المواد واسعة الاستهلاك، و تقليص فاتورة الاستيراد.

و في هذا الصدد، شدد الوزير بضرورة تفعيل كل المشاريع الاستثمارية ميدانيا ووضع المخططات الزراعية الخاصة بها و التي تتوافق مع الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة و الأهداف المحددة على المدى القصير و المتوسط، مذكرا بالتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي و تغيرات المناخ على مستوى العالم.

و بعد الاستماع لتدخلات المستثمرين، أكد الوزير بانه سيتم العمل على معالجة الإنشغالات المسجلة بالتنسيق مع القطاعات المعنية قريبا.