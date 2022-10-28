أوامر بتكوين أساتذة الجامعة في اللغة الإنجليزية

وجهت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مراسلة مستعجلة الى مديري الندوات الجهوية. امرتهم من خلالها بالشروع في تكوين الاساتذة في اللغة الإنجليزية تحضيرا للموسم الجامعي 2023/2024.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين “على نسخة منها. فانه بداية من السنة الجامعية القادمة سيتم فتح تكوينات ومواد باللغة الانجليزية.

كما دعت الوزارة ؛مديري المؤسسات الجامعية على السهر التطبيق هذه التعليمة وتعميم اللغة الإنجليزية .

واشترطت الوزارة حصول الاستاذ على مستوى يوافق درجةB2 او C1 على الأقل.

وكان المدير العام للتكوين والتعليم العاليين بوعلام سعيداني قد صرح سابقا عن اعتماد اللغة الانجليزية في التدريس. على مستوى المدرستين الوطنيين الرياضيات والذكاء الاصطناعي .

وقال ان اللغة الانجليزية هي لغة العالم والعصر ويجب تعميمها رويدا رويدا على مستوى المؤسسات الجامعية. وستكون بالبداية بالمدريتين الوطنيتين للذكاء الاصطناعي .