أوامر بتكوين الأساتذة على إمتحان تقييم المكتسبات بداية من جويلية

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بإدراج محور تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي في برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة المدمجين.

وحسب المراسلة التي تحوز” النهار أون لاين “على نسخة منها، فان هذا يأتي تعميقا للمعارف البيداغوجية. والتي يتلقاها أساتذة المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم المتوسط المدمجين والمعنيين بمتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري في الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 3 أوت.

وأكدت المراسلة على ضرورة إدراج محور استثمار نتائج امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي. ضمن وحدة التقييم والمعالجة البيداغوجية المدونة في القرار الوزاري. لفائدة أساتذة التعليم المتوسط وذلك وفق برنامج التكوين. ومن أجل ترسيخ العمليات التقييمية الجديدة.