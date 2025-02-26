أوامر بصب رواتب مهنيي الصحة بكامل الزيادات والعلاوات بداية من مارس

ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، لقاء مهماً عبر تقنية التحاضر عن بعد، جمعه بمدراء الصحة والسكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، بحضور إطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد خصّص هذا اللقاء لإسداء تعليمات فی ما يخص التدابير المتخذة خلال شهر رمضان، وصب رواتب مهنيّي القطاع وفق الشبكة الجديدة.

وبعد الاستماع إلى جملة هذه العروض، شدّد الوزير على ضرورة أن تكون جميع المؤسسات الصحية على أهبة الاستعداد خلال شهر رمضان المُعظّم. وذلك من خلال العمل وفق مقاربة استراتيجية وعملية للتكفل بكل الحالات الحرجة التي يمكن تسجيلها بعد الإفطار بسبب الإفراط في الأكل والوصول إلى حد التخمة، أو حوادث المرور.

مطالباً بضرورة توفير كل الظروف والإمكانات اللازمة للتكفل بهم وبجميع المرضى. خاصة المصابون بالأمراض المزمنة.

داعيا إلى ضرورة توفير جميع الأدوية اللازمة وتجنيد الأطقم الطبية وشبه الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والجوارية لضمان التكفل بهذه الحالات.

وخلال حديثه، شدّد الوزير على ضرورة صب رواتب مهنيّي الصحة العمومية وفق الزيادات والعلاوات التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة والأنظمة التعويضية بداية شهر مارس الداخل على أقصى تقدير.

كما طالب مدراء الصحة للولايات بالحرص شخصيا على تنفيذ هذه التعليمات. وفي حال مواجهة أي مشكل أو صعوبات، ستتكفل الإدارة المركزية بحلها، خاصة أن الأثر المالي الناجم عن هذه الزيادات تم التكفل به.