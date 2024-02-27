أوامر بضبط رزنامة اختبارات الفصل الثاني وهذا موعد كشوف النقاط

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مديري التربية بالسهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني.

كما أسدى بلعابد، تعليمات باستغلال اللقاءات الدورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم نهاية كل فصل دراسي. وهذا في إطار التنسيق والتكامل واستلام كشوف النقاط، المبرمج يوم الخميس 21 مارس. ولإجراء زيارات ميدانية للوقوف على سير هذه العملية.

وأكد وزير التربية، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية، في كل الأوقات. والحرص على حماية مرافق وهياكل المؤسسات التعليمية.

وترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، أمس الاثنين، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية. عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية. مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

في حين، تضمّن جدول أعمالها تحضير الملتقى الوطني حول “التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية”. بالإضافة إلى إسداء التعليمات والتوجيهات الواجب التقيّد بها في متابعة مختلف العمليات البيداغوجية. وتلك المتعلقة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية.

كما ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع. حاثا إيّاهم الاستزادة في العمل لإتمام كافة العمليات المبرمجة في آجالها.

وفي إطار التحول الرقمي الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، كمقاربة للتسيير الإداري والبيداغوجي وتحسين الخدمة العمومية، أمر الوزير مديري التربية بالتحضير الجيد للملتقى الوطني المزمع عقده يومي 8 و9 مارس حول هذا الموضوع. من خلال الحصر الدقيق لكل المعطيات المتعلقة بالعمليات التي تمت رقمنتها. والتي ستكون محل مناقشات خلال الجلسات التي ستنظم لهذا الغرض لتقييمها وإدخال التحسينات ومعالجة النقائص إن وجدت. مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيحضره ويشارك في فعالياته الشركاء الاجتماعيون ورئيسي لجنتي التربية للبرلمان بغرفتيه.