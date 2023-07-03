أوامر بضبط عملية تدريس اللغة الانجليزية في الجامعات قبل عطلة الصيف

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية، أمرتهم من خلالها بتنظيم اجتماعات قبل العطلة الصيفية لضبط تأطير عملية التدريس باللغة الانجليزية خلال الموسم الجامعي القادم 2023/2024.

وتنظم هذه الاجتماعات بأمر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الذي حث في الكثير من المرات على ضرورة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات. سواء بالمقاييس الحضورية أو الخاصة بالأعمال الموجهة.

وأمرت الوزارة بتشكيل فرق بيداغوجية حسب المقياس أو المادة وذلك قبل الخروج للعطلة الصيفية.

كما أكدت الوزارة على أن الفريق البيداغوجي يجب أن يترأسه أستاذ عن طريق التعيين، أو الإنتخاب، يتكون من مجموعة من الأساتذة المحاضرين والأساتذة الذين يدرسون الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة.

وعليه يجب أن يتضمن جدول أعمال هذا الإجتماع عرض مرحلي للتحضيرات الخاصة باعتماد اللغة الانجليزية كلغة للتدريس، وإعداد استعمالات الزمن.