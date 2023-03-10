أوامر بفتح المؤسسات التربوية أمام التلاميذ على الساعة 7:30 صباحا

وجهت عدد من مديريات التربية مراسلة الى المؤسسات التربوية، أمرتهم من خلالها بفتح المؤسسات التربوية أمام التلاميذ على الساعة السابعة والنصف صباحا.

وجاء في مراسلة شرعت عدد من مديريات التربية في توجيهها للمؤسسات التربوية أن الإجراء الجديد يهدف إلى تفادي وقوع شجارات بين التلاميذ أمام المؤسسات التربوية.

وتصل هذه المشاجرات في غالب الأحيان إلى أروقة المحاكم، أو تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وحسب ما جاء في مراسلة وجهتها مصالح مديرية التربية بولاية سعيدةن فإن التلاميذ باتوا يصلون باكرا إلى المؤسسات التربوية صباحا، وبالتالي وجب على مسؤولي المؤسسة استقبالهم في الصباح وعدم السماح لمن يقطنون بعيدا بمغادرة المؤسسة.

وحسب المراسلة، فإن هذا الإجراء الاستباقي من شأنه الحد من ظاهرة الشجارات والأشكال العنف التي استفحلت أمام المؤسسات التربوية.