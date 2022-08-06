أوامر بقبول التلاميذ مواليد 2017 في السنة الأولى ابتدائي

أعطت وزارة التربية الوطنية الضوء الأخضر لاستقبال ملفات التلاميذ المولودين في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2017 للتسجيل في قسم السنة الأولى ابتدائي. بشرط تحصلهم على رخصة من مديريات التربية، حسب المقاعد المتوفرة في كل مؤسسة تربوية.

وأعلمت الوزارة مفتشي الدوائر الابتدائية الموزعين عبر التراب الوطني، على الشروع في استقبال ملفات الفئات المعنية. بداية من سبتمبر المقبل، على أن تتم دراستها على مستوى مديريات التربية ومنح رخص استثنائية، شرط أن تكون الفترة من 1 إلى 31 مارس.

ومعلوم بأن التلاميذ المعنيين بالسنة الأولى الابتدائي، هم المولودون بين 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

هذا وراسلت وزارة التربية مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، قصد إيفائها بالقائمة الإسمية للأطفال. المولودين خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، ويأتي هذا القرار كي لا يتم حرمان التلاميذ من الدراسة وتضييع عام كامل لهم. باعتبار أن سنهم السنة القادمة سيكون 6 سنوات ونصف، وهذا ما سيترتب عنه حرمانهم من عام دراسي كامل.

بشرط تحصلهم على رخصة من مديريات التربية

ويأتي هذا حسب المنشور الوزاري الذي يلزم المؤسسات التربوية باستقبال هذه الفئة من التلاميذ. في حال ما إذا عرفت المؤسسات نقصا في عدد التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

ويمس هذا الإجراء الأطفال المولودين سنة 2017، حيث من المفروض أن المولودين بهذا التاريخ يدرسون في الأقسام التحضيرية. لكن محدودية المقاعد البيداغوجية والالتزام بأن يكون عدد التلاميذ في القسم التحضيري الواحد 25 فقط، دفع إلى تحويل المولودين في أشهر جانفي وفيفري ومارس إلى أقسام السنة الأولى ابتدائي.

ولكن المشكل المطروح هو أن العديد من الابتدائيات تعاني من الاكتظاظ بسبب عدم استكمال المشاريع. التي وعدت بها وزارة التربية، مما يضع العديد من مديري الابتدائيات وكذا أولياء التلاميذ في حرج كبير.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديريات التربية في هذا الوقت استقبلت كل القوائم الخاصة بالتلاميذ المعنيين بالإجراء. والذين يدرسون على مستوى الأقسام التحضيرية. وهذا قصد السماح للتلاميذ المولودين سنة 2017 في الأشهر الثلاثة الأولى من التسجيل في الأقسام التحضيرية.