أوامر بمتابعة دقيقة لمشاريع النقل في إطار استراتيجية تطوير وعصرنة مدينة الجزائر

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعاً بحضور الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV)، وجميع فروعه.

ويدخل هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة في إطار متابعة نشاط النقل البري.

وقدم الرئيس المدير العام لمجمع “ترنستاف” عرضا عاما حول جميع الفروع التابعة له ودورها والخدمات التي تقدمها، ووضعيتها. ومختلف المشاريع قيد الإنجاز، بالإضافة إلى العراقيل والعقبات التي تواجهها.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير شدد على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع قيد الإنجاز والتأكد من الانتهاء التام من الأشغال ورفع كافة التحفظات. ثم وضعها حيز الخدمة، لاستغلالها على أحسن وجه.

كما أمر بالمتابعة الدقيقة والمراقبة الميدانية لمشاريع النقل المبرمجة في إطار استراتيجية تطوير وعصرنة مدينة الجزائر. يضيف المصدر ذاته.