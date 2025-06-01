أوامر بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لدى ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, الحكومة بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 بالمائة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية, بمشاركة مؤسسات ذات خبرة وأخرى ناشئة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أنه وبخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية, شدد رئيس الجمهورية “على أن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية”.

وفي هذا الصدد, “أمر الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة”.

كما أكد أنه “ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق, وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر”.